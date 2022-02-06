Маліновський - у старті Аталанти на матч з Кальярі

Джерело - Чемпіон.
У 24 турі Серії А Аталанта вдома прийме Кальярі.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розпочне матч з перших хвилин.
Стартові склади команд
Аталанта: Муссо – Дзаппакоста, Джімшиті, Паломіно, Песселья – Фройлер, Копмайнерс – Маліновський, Пессіна, Пашаліч – Мурієль.
Запасні: Россі, Спортьєлло, Толой, Меле, Бога, де Рон, Міхайла, Деміраль, Хатебур, Скальвіні, Сапата.
Кальярі: Краньйо – Голданіга, Ловато, Оберт – Белланова, Марін, Грассі, Дальбер, Лікоянніс – Дейола, Перейро.
Запасні: Аресті, Радуновіч, Баселлі, Гальяно, Лувумбо, Чеппітеллі, Десогус, Курфалідіс, Іову, Карбоні.
Матч розпочнеться о 13:30.
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