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Маліновський - у старті Аталанти на матч з Кальярі

Сьогодні 13:05 103 0
Стали відомі стартові склади команд
Маліновський - у старті Аталанти на матч з Кальярі
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Кальярі, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У 24 турі Серії А Аталанта вдома прийме Кальярі.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розпочне матч з перших хвилин.

Стартові склади команд

Аталанта: Муссо – Дзаппакоста, Джімшиті, Паломіно, Песселья – Фройлер, Копмайнерс – Маліновський, Пессіна, Пашаліч – Мурієль.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Толой, Меле, Бога, де Рон, Міхайла, Деміраль, Хатебур, Скальвіні, Сапата.

Кальярі: Краньйо – Голданіга, Ловато, Оберт – Белланова, Марін, Грассі, Дальбер, Лікоянніс – Дейола, Перейро.

Запасні: Аресті, Радуновіч, Баселлі, Гальяно, Лувумбо, Чеппітеллі, Десогус, Курфалідіс, Іову, Карбоні.

Матч розпочнеться о 13:30.

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Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

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