Бернлі - Вотфорд 0:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Бернлі та Вотфорд зіграли внічию у 17 турі англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
17 тур, 05 лютого
Бернлі - Вотфорд 0:0
Раніше Евертон з Миколенком здолав Брентфорд у Кубку Англії.
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Джерело - Чемпіон.
Бернлі та Вотфорд зіграли внічию у 17 турі англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
17 тур, 05 лютого
Бернлі - Вотфорд 0:0
Раніше Евертон з Миколенком здолав Брентфорд у Кубку Англії.