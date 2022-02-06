Бернлі - Вотфорд 0:0. Огляд матчу

Огляд матчу Бернлі - Вотфорд

Джерело - Чемпіон.

Бернлі та Вотфорд зіграли внічию у 17 турі англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

17 тур, 05 лютого

Бернлі - Вотфорд 0:0

Раніше Евертон з Миколенком здолав Брентфорд у Кубку Англії.

Також, Манчестер Сіті із Зінченком переграв Фулгем.