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Лєднєв пояснив мотивацію переходу у Фегервар

Сьогодні 15:30 108 0
Богдан Лєднєв прокоментував нові цілі у Фегерварі
Лєднєв пояснив мотивацію переходу у Фегервар
#Лєднєв, #Фегервар, #Чемпіонат Угорщини

Джерело - football24.ua.

Український півзахисник Богдан Лєднєв хоче якнайшвидше проявити себе у Фегерварі.

Про це розповів сам футболіст.

"Почуваюся прекрасно. Мені з першого дня допомагали як футболісти, так і штат клубу. Це полегшило мою інтеграцію в команду. Одразу побачив, що потрапив у чудові умови. Це стосується і ставлення моїх партнерів по команді, усі хочуть викладатися на повну на тренуваннях.

Звісно, я не так собі уявляв дебютний матч. На жаль, суперник вирішив його долю на свою користь. Радий, що зумів провести на полі майже 90 хвилин. Відчуваю, що мені треба ще трохи більше часу, щоб ліпше допомагати команді.

Одна з цілей більшості українських гравців – показати себе у найкращих європейських клубах, тому я нічим не відрізнявся. Вважаю, отримати шанс в Фегерварі – важливий крок у моїй кар’єрі. Це вперше, коли випробовую свої сили за кордоном

Завжди складно інтегруватись у нову країну та новий турнір, адже починаєш з чистого аркуша. Хочу якнайшвидше довести всім – підписати мене було хорошим рішенням. Динамо – великий український клуб, де нас виховували з менталітетом переможця, оскільки ми ставили собі за мету рік за роком вигравати титули. В Угорщині так само, тому я можу повністю розділяти цілі Фегервару", – розповів Лєднєв.

Нагадаємо, Фегервар орендував Лєднєва на рік.

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