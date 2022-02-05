Росія вимагає від УЄФА провести розслідування щодо поведінки українських уболівальників

Джерело - Чемпіонат.

Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з метою покарати українську сторону за поведінку вболівальників синьо-жовтих під час півфінального матчу Євро-2022 з футзалу.

Про це повідомляє видання Чемпіонат.

За інформацією джерела, РФС вимагає відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки уболівальників збірної України.

Нагадаємо, збірна України в драматичному поєдинку програла збірній Росії (2:3), а матч запам'ятався шаленою підтримкою українських уболіальників, у тому й числі легендарною піснею про Путіна, що визвало шквал нездорової реакції російських політиків і частини суспільства.