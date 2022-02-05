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Динамо продовжить платити зарплату Супрязі – агент

Сьогодні 14:14 141 0
Олександр Яковенко розповів про тонкощі угоди свого підопічного з італійцями.
Динамо продовжить платити зарплату Супрязі – агент
#Динамо Київ, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Динамо і Сампдорія розділять заробітну плату нападника Владислава Супряги.

Про це розповів агент гравця Олександр Яковенко у програмі BurBuzz.

"Термін угоди Супряги з Сампдорією – півроку, плюс опція продовження оренди ще на рік, плюс опція повноцінного викупу. Згідно з договором, зарплату Владиславу будуть платити частково Динамо, а частково – Сампдорія.

Актуально: Супряга провів перше тренування у Сампдорії

Практично місяць щодо Влада вів переговори Базель, швейцарці робили дуже багато пропозицій, однак, у підсумку, Сампдорія змогла їх перебити", – сказав Яковенко.

Нагадаємо, Супряга обрав номер у Сампдорії.

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