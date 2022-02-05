Зоря взяла Кочергіна на збори у Туреччину

За кордоном «чорно-білі» пробудуть до 17 лютого включно.

Зоря відправилась у Туреччину на навчально-тренувальний збір.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

На другому зборі заплановані спільні тренування. Суперники будуть названі пізніше.

На зборі будуть задіяні наступні футболісти: Ахмед Алібеков, Сергій Булеца, Віталій Вернидуб, Олександр Гладкий, Шахаб, Максим Імереков, Владислав Кабаєв, Максим Луньов, Єгор Назарина, Жуніньо, Денис Фаворов, Дмитро Хомченовський, Ловро Цвек, Микита Шевченко, Олег Данченко, Даниїл Алефіренко, Дмитро Мацапура, Ігор Снурніцин, Раймонд Овусу, Олександр Сапутін, Антон Жилкін, Гільєрме, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойний, Максим Сміян, Абдулла Абдуллаєв, Артем Громов, Даніл Скорко, Юрій Тлумак, Валерій Дубко, Владислав Кочергін.

З причини травм будуть відсутні на зборах Крістіан та Євгеній Смирний.