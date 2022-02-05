Чорноморець може підписати вихованця Динамо

Артем Малиш може перейти у Чорноморець

Голкіпер Артем Малиш може продовжити кар'єру у Чорноморці.

Про це повідомляє FootBoom.

21-річний воротар нині перебуває у таборі одеситів у Туреччині і намагається зарекомендувати себе в очах Романа Григорчука.

Малиш – вихованець Динамо. Останнім його клубом був Інгулець, який він покинув 5 січня у статусі вільного агента. Загалом за команду з Петрового провів 7 матчів, в яких пропустив 9 голів.

Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Металіст по пенальті обіграв Чорноморець на Winter Cup 2022.