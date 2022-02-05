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Чорноморець може підписати вихованця Динамо

Сьогодні 10:12 170 0
Артем Малиш може перейти у Чорноморець
Чорноморець може підписати вихованця Динамо
#Динамо Київ, #Інгулець, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Артем Малиш

Джерело - footboom.com.

Голкіпер Артем Малиш може продовжити кар'єру у Чорноморці.

Про це повідомляє FootBoom.

21-річний воротар нині перебуває у таборі одеситів у Туреччині і намагається зарекомендувати себе в очах Романа Григорчука.

Малиш – вихованець Динамо. Останнім його клубом був Інгулець, який він покинув 5 січня у статусі вільного агента. Загалом за команду з Петрового провів 7 матчів, в яких пропустив 9 голів.

Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Металіст по пенальті обіграв Чорноморець на Winter Cup 2022.

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