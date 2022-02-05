Манчестер Юнайтед – Мідлсбро 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед несподівано програв Мідлсбро у матчі 1/16 Кубка Англії.
Кубок Англії - 1/16 фіналу
04 лютого
Манчестер Юнайтед – Мідлсбро 1:1 (серія пенальті 7:8)
Голи: 1:0 - 25 Санчо, 1:1 - 64 Крукс
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Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед несподівано програв Мідлсбро у матчі 1/16 Кубка Англії.
Кубок Англії - 1/16 фіналу
04 лютого
Манчестер Юнайтед – Мідлсбро 1:1 (серія пенальті 7:8)
Голи: 1:0 - 25 Санчо, 1:1 - 64 Крукс