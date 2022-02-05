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Манчестер Юнайтед – Мідлсбро 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 09:55 167 0
Огляд матчу Манчестер Юнайтед – Мідлсбро
Манчестер Юнайтед – Мідлсбро 1:2. Огляд матчу
#Кубок Англії, #Манчестер Юнайтед, #Мідлсбро

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед несподівано програв Мідлсбро у матчі 1/16 Кубка Англії.

Кубок Англії - 1/16 фіналу

04 лютого

Манчестер Юнайтед – Мідлсбро 1:1 (серія пенальті 7:8)

Голи: 1:0 - 25 Санчо, 1:1 -  64 Крукс

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