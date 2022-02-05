Вихованець Динамо може перейти у брестський Рух

Олексій Ковтун може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Досвідчений оборонець Олексій Ковтун може знову опинитися у складі брестського Руха.

Про це повідомляє журналіст Микола Іванов.

26-річний футболіст перебуває на перегляді у білоруському клубі і сьогодні, 4 лютого, взяв участь у спарингу з жодінським Торпедо. У Рух українець може перейти у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Ковтун – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст, Полтаву, Карпати, Минай та Десну. Є у Олексія і досвід виступів у чемпіонаті Білорусі: у 2018-му він захищав кольори Мінська, а у 2020-му провів 17 матчів за Рух.

У поточному сезоні зіграв за Десну 5 матчів, результативними діями не відзначався. На початку січня покинув команду Олександра Рябоконя. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, Верес підписав оборонця Динамо.