Вихованець Динамо може перейти у брестський Рух

Джерело - Чемпіон.
Досвідчений оборонець Олексій Ковтун може знову опинитися у складі брестського Руха.
Про це повідомляє журналіст Микола Іванов.
26-річний футболіст перебуває на перегляді у білоруському клубі і сьогодні, 4 лютого, взяв участь у спарингу з жодінським Торпедо. У Рух українець може перейти у статусі вільного агента.
Нагадаємо, Ковтун – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст, Полтаву, Карпати, Минай та Десну. Є у Олексія і досвід виступів у чемпіонаті Білорусі: у 2018-му він захищав кольори Мінська, а у 2020-му провів 17 матчів за Рух.
У поточному сезоні зіграв за Десну 5 матчів, результативними діями не відзначався. На початку січня покинув команду Олександра Рябоконя. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
Нагадаємо, Верес підписав оборонця Динамо.