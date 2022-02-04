Зоря візьме Кочергіна на збір у Туреччину

Сторони владнали конфлікт

Півзахисник Владислав Кочергін владнав конфлікт з керівництвом Зорі.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

У суботу, 5 лютого, Кочергін разом із Зорею вирушить на другий збір до Туреччини.

За інформацією джерела, внаслідок тривалих переговорів Владислав Кочергін та футбольний клуб Зоря практично залагодили всі питання, що виникли між гравцем та луганцями останнім часом.

Футболіст був переведений у дубль Зорі і навіть не тренувався з основним складом через розбіжність думок про продовження контракту.

Нагадаємо, Зоря не отримувала пропозицій від німецького клубу по Кочергіну.