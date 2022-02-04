Львів анонсував нові трансфери

Максим Стефанський розповів про трансферні цілі клубу

Львів у зимове трансферне вікно може ще підписати декількох гравців.

Про це розповів спортивний директор львівського клубу Максим Стефанський.

"Багато посилень точно не буде. Можливо одне-два. Другий збір ми хочемо почати з тими людьми, з якими ми на дев'яносто відсотків підемо у другу частину сезону, бо маємо серйозне завдання. Ми хочемо якомога раніше гарантувати собі прописку в УПЛ.

Розглядаємо можливість запрошення до команди лівого крайнього захисника та атакувального півзахисника. Це вже будуть найімовірніше футболісти не з Африки. Шукатимемо поблизу. Якщо щось цікаве нам зустрінеться, то розглядатимемо", - сказав Стефанський.

Нагадаємо, Львів відправив двох легіонерів в оренду.