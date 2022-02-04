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29.01.2022 18:00 949

Львів анонсував нові трансфери

Сьогодні 09:12 143 0
Максим Стефанський розповів про трансферні цілі клубу
Львів анонсував нові трансфери
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - footballua.tv.

Львів у зимове трансферне вікно може ще підписати декількох гравців.

Про це розповів спортивний директор львівського клубу Максим Стефанський.

"Багато посилень точно не буде. Можливо одне-два. Другий збір ми хочемо почати з тими людьми, з якими ми на дев'яносто відсотків підемо у другу частину сезону, бо маємо серйозне завдання. Ми хочемо якомога раніше гарантувати собі прописку в УПЛ.

Розглядаємо можливість запрошення до команди лівого крайнього захисника та атакувального півзахисника. Це вже будуть найімовірніше футболісти не з Африки. Шукатимемо поблизу. Якщо щось цікаве нам зустрінеться, то розглядатимемо", - сказав Стефанський.

Нагадаємо, Львів відправив двох легіонерів в оренду.

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