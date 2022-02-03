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Довбик має намір піти в клуб з ТОП-5 ліг Європи

Вчора 23:49 192 0
Українець готовий змінити клубну прописку
Довбик має намір піти в клуб з ТОП-5 ліг Європи
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик, #Олексій Люндовський

Джерело - Dynamo.kiev.ua.

Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Добвик має намір піти в клуб з ТОП-5 чемпіонатів Європи.

Про це розповів його агент Олексій Люндовський.

"Не вважаю за потрібне коментувати різні чутки, якими наповнюється земля. Зазначу лише, що інтерес до Артема, справді, дуже великий. Зокрема, інформація про Торіно, яка на початку року з'явилася в італійських ЗМІ, має під собою підставу", - сказав агент.

  Актуально: Довбик може перейти до італійського клубу

"Але, повторю, поки гравець залишається в Дніпрі-1. Розглядаємо з ним лише варіанти з ТОП-5 чемпіонатів. Пріоритет - Італія та Англія", - заявив Люндовський.

Раніше повідомлялося, що турецький гранд готує трансфер Довбика.

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