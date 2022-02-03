Довбик має намір піти в клуб з ТОП-5 ліг Європи

Українець готовий змінити клубну прописку

Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Добвик має намір піти в клуб з ТОП-5 чемпіонатів Європи.

Про це розповів його агент Олексій Люндовський.

"Не вважаю за потрібне коментувати різні чутки, якими наповнюється земля. Зазначу лише, що інтерес до Артема, справді, дуже великий. Зокрема, інформація про Торіно, яка на початку року з'явилася в італійських ЗМІ, має під собою підставу", - сказав агент.

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"Але, повторю, поки гравець залишається в Дніпрі-1. Розглядаємо з ним лише варіанти з ТОП-5 чемпіонатів. Пріоритет - Італія та Англія", - заявив Люндовський.

Раніше повідомлялося, що турецький гранд готує трансфер Довбика.