Керівництво клубу бачить у Довбику заміну Белотті

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може переїхати до Італії.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

У послугах 24-річного форварда зацікавлений Торіно.

Керівництво биків бачить у Довбику заміну Андреа Белотті, який може залишити туринський клуб найближчим часом.

У поточному сезоні Довбик провів за Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів та виконавши п'ять асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що турецький гранд готує трансфер Довбика.