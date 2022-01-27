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Довбик може перейти до італійського клубу

Сьогодні 08:08 288 0
Керівництво клубу бачить у Довбику заміну Белотті
Довбик може перейти до італійського клубу
Фото Getty Images
#Артем Довбик

Джерело - isport.ua.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може переїхати до Італії.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

У послугах 24-річного форварда зацікавлений Торіно.

Керівництво биків бачить у Довбику заміну Андреа Белотті, який може залишити туринський клуб найближчим часом.

У поточному сезоні Довбик провів за Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів та виконавши п'ять асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що турецький гранд готує трансфер Довбика.

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