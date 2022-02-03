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Шотурма: Ми положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу

Вчора 23:28 219 0
Капітан збірної України прокоментував майбутнє протистояння з Росією
Шотурма: Ми положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу
#Збірна України з футзалу, #АФУ (Асоцiацiя футзалу України), #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України докладе усіх зусиль, щоб переграти Росію в рамках півфіналу Євро-2022 з футзалу.

Про це заявив капітан національної команди Петро Шотурма.

"Для мене це найскладніший чемпіонат Європи. Нам дуже важко дався вихід з групи. Команда продемонструвала непоганий футзал у матчі з Португалією. Не вистачило лише результату. Формат чемпіонату Європи став цікавішим", - заявив футзаліст.

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"Наша команда є дуже згуртованою. Ми об’єднані спільною метою і духом. Завдяки цьому зуміли дістатися півфіналу. Ми положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз – хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємося до мети!", - сказав Шотурма.

Нагадаємо, УЄФА готує план безпеки на півфінальний матч Євро-2022 Україна - Росія.

У півфіналі підопічні Олександра Косенка перемогли Казахстан (3:5), а Росія здолала Грузію (3:1).

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