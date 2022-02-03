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29.01.2022 18:00 931

Зінченко анонсував випуск власної колекції NFT

Сьогодні 22:19 184 0
Уболівальники можуть підтримати NFT колекцію захисника
Зінченко анонсував випуск власної колекції NFT
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Zinchenko NFT.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко анонсував випуск своєї колекції NFT.

Відповідну сторіз він зробив у Інстаграм.

Перші 500 фанатів, які куплять NFT Зінченко на пресейлі, зможуть брати участь у подальших розіграшах, у тому числі матимуть змогу виграти один з чотирьох квитків на матч Манчестер Сіті - Ліверпуль, який відбудеться 9 квітня, а також зустрітися з Олександром.

Кожен NFT буде підписаний цифровим підписом Зінченка. Колекція зображатиме різні моменти кар'єри Олександра.

Нагадаємо, Зінченко повернувся до тренувань після травми.

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