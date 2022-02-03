Вернидуб: Ніколи не працюватиму в Росії

Український тренер Шерифа Юрій Вернидуб назвав своє ставлення до Росії.

Про це розповів сам фахівець YouTube-каналу Pressing.

"Про Росію? А що я повинен сказати? Все те, що я говорив, від цього не відмовляюся. Я казав це від душі, від серця. Казав, що не буду там працювати – не працюю. Що ще? Не ми прийшли до них, а вони до нас – від цих слів я теж ніколи не відмовлюся.

Все одно, рано чи пізно, сподіваюся, вистачить розуму в президентів обох країн щось змінити. Можливо, якісь компроміси знайдуться. Але, думаю, це довго триватиме", – сказав Вернидуб.