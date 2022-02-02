Стало відомо, коли УАФ розгляне справу Калітвінцева

Хавбек безкоштовно покинув Десну і приєднався до Олександрії

Десна звернулася зі скаргою до УАФ через підписання Олександрією півзахисника Владислава Калітвінцева, який був пов'язаний з контрактом із чернігівцями.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Палата з вирішення спорів УАФ розгляне це питання 9 лютого.

Поки що немає рішення у цій справі Комітету з питань статусу та трансферів футболістів, до якого звертався Владислав Калітвінцев зі своїми аргументами про невиконання Десною умов контракту.

Раніше повідомлялося, що Калітвінцев покинув Десну через заборгованість по зарплаті.