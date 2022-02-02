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Стало відомо, коли УАФ розгляне справу Калітвінцева

Вчора 23:40 139 0
Хавбек безкоштовно покинув Десну і приєднався до Олександрії
Стало відомо, коли УАФ розгляне справу Калітвінцева
#Десна, #Владислав Калітвінцев, #Олександрія

Джерело - Meta-ratings.

Десна звернулася зі скаргою до УАФ через підписання Олександрією півзахисника Владислава Калітвінцева, який був пов'язаний з контрактом із чернігівцями.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Палата з вирішення спорів УАФ розгляне це питання 9 лютого.

Поки що немає рішення у цій справі Комітету з питань статусу та трансферів футболістів, до якого звертався Владислав Калітвінцев зі своїми аргументами про невиконання Десною умов контракту.

Раніше повідомлялося, що Калітвінцев покинув Десну через заборгованість по зарплаті.

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