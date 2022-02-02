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Марлос: Дуже прив'язаний до українського народу

Сьогодні 21:53 216 0
Ексхавбек Шахтаря дав коментар пресслужбі нового клубу
Марлос: Дуже прив'язаний до українського народу
#Атлетіко Паранаенсе, #Збірна України з футболу, #Марлос, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Атлетіко Параненсе.

Колишній хавбек Шахтаря та збірної України Марлос багато чого навчився в українців.

Про це він розповів пресслужбі Атлетіко Параненсе.

"Я грав за збірну України з відкритим серцем. Я дуже прив'язаний до українського народу. Мене любили вболівальники, гравці та люди, з якими я працював та жив", - заявив гравець.

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"Гра за збірну України була для мене способом відплатити за їхню любов до мене. Щоб мати можливість бути на полі, представляючи кожного з них, боротися за них. Я багато чого навчився в українців. Бути там було фантастичною подією у моєму житті", - сказав Марлос.

Нагадаємо, Марлос завершив кар'єру в Шахтарі і приєднався до Атлетіко Параненсе.

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