Ексхавбек Шахтаря дав коментар пресслужбі нового клубу

Джерело - офіційний сайт Атлетіко Параненсе.

Колишній хавбек Шахтаря та збірної України Марлос багато чого навчився в українців.

Про це він розповів пресслужбі Атлетіко Параненсе.

"Я грав за збірну України з відкритим серцем. Я дуже прив'язаний до українського народу. Мене любили вболівальники, гравці та люди, з якими я працював та жив", - заявив гравець.

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"Гра за збірну України була для мене способом відплатити за їхню любов до мене. Щоб мати можливість бути на полі, представляючи кожного з них, боротися за них. Я багато чого навчився в українців. Бути там було фантастичною подією у моєму житті", - сказав Марлос.

Нагадаємо, Марлос завершив кар'єру в Шахтарі і приєднався до Атлетіко Параненсе.