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Динамо здобуло вольову перемогу над Чукаричками у контрольному поєдинку

Сьогодні 18:57 222 0
Кияни програвали після першого першого тайму 2:0
Динамо здобуло вольову перемогу над Чукаричками у контрольному поєдинку
#Віталій Буяльський, #Вітіньйо, #Динамо Київ, #Контрольний поєдинок, #Микола Шапаренко, #Чукарички

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо здобуло мінімальну перемогу над Чукаричками в рамках контрольного поєдинку.

Матч завершився з рахунком 3:2. Кияни програвали після першого першого тайму 2:0, проте змогли вирвати вольову перемогу.

Контрольний поєдинок

2 лютого

Динамо - Чукарички 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Раконьяк, 0:2 - 17 Чолович, 1:2 - 70 Шапаренко, 2:2 - 72 Буяльський, 3:2 - 83 Вітіньйо

У п’ятницю, 4 лютого, підопічні Мірчі Луческу зіграють із багаторазовим чемпіоном Болгарії – Левські.

Нагадаємо, Шабанов перейшов у Фегервар.

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