Динамо здобуло вольову перемогу над Чукаричками у контрольному поєдинку

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо здобуло мінімальну перемогу над Чукаричками в рамках контрольного поєдинку.
Матч завершився з рахунком 3:2. Кияни програвали після першого першого тайму 2:0, проте змогли вирвати вольову перемогу.
Контрольний поєдинок
2 лютого
Динамо - Чукарички 3:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 16 Раконьяк, 0:2 - 17 Чолович, 1:2 - 70 Шапаренко, 2:2 - 72 Буяльський, 3:2 - 83 Вітіньйо
У п’ятницю, 4 лютого, підопічні Мірчі Луческу зіграють із багаторазовим чемпіоном Болгарії – Левські.
Нагадаємо, Шабанов перейшов у Фегервар.