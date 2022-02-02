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Сабо: Шахтар візьме чемпіонат і Кубок

Сьогодні 15:55 86 0
Йожеф Сабо прокоментував шанси Шахтаря на чемпіонство в УПЛ
Сабо: Шахтар візьме чемпіонат і Кубок
#Динамо Київ, #Кубок України, #Сабо, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Йожеф Сабо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Шахтар є фаворитом у перемозі в чемпіонаті та Кубку України.

Про це розповів екстренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо.

"Які очікування від боротьби за титули в другому колі УПЛ? У будь-якому разі, Шахтар буде чемпіоном. Кубок також візьмуть "гірники". Шахтар підсилився, Де Дзербі вже розкидав деяких бразильців, побачивши, що вони непридатні. Він зрозумів наш чемпіонат.

Після перерви Шахтар стане лише сильнішим. Динамо залишиться на колишньому рівні. Луческу дав молоді все, що міг. На Шапаренкові ще можна "кататися" – він показує гру. Центральні захисники киян також непогані. Інші – не годяться. Нападників немає, крайніх – теж", – відзначив Сабо.

Нагадаємо, дубль Нереса приніс Шахтарю перемогу над Црвеною Звезда.

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