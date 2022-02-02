Манчестер Юнайтед вмовляє Погба залишитись у клубі

Майбутнє Поля Погба у Манчестер Юнайтед не визначене

Манчестер Юнайтед вмовляє французького півзахисника Поля Погба відкласти рішення про відхід з клубу.

Про це повідомляє ESPN.

Контракт Погба з "червоними дияволами" завершується наступного літа, але клуб сподівається, що футболіст відкладе рішення про своє майбутнє доти, доки не буде призначено нового головного тренера клубу.

Контракт нинішнього наставника Манчестер Юнайтед Ральфа Рангніка діє до кінця поточного сезону. У клубі сподіваються, що Погба вирішить залишитись у команді.

Нагадаємо, Погба - головна трансферна мета ПСЖ.