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Манчестер Юнайтед вмовляє Погба залишитись у клубі

Сьогодні 14:44 155 0
Майбутнє Поля Погба у Манчестер Юнайтед не визначене
Манчестер Юнайтед вмовляє Погба залишитись у клубі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Погба, #Футбольні трансфери, #Поль Погба

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед вмовляє французького півзахисника Поля Погба відкласти рішення про відхід з клубу.

Про це повідомляє ESPN.

Контракт Погба з "червоними дияволами" завершується наступного літа, але клуб сподівається, що футболіст відкладе рішення про своє майбутнє доти, доки не буде призначено нового головного тренера клубу.

Контракт нинішнього наставника Манчестер Юнайтед Ральфа Рангніка діє до кінця поточного сезону. У клубі сподіваються, що Погба вирішить залишитись у команді.

Нагадаємо, Погба - головна трансферна мета ПСЖ.

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