Захисник московського Динамо Іван Ордець сподівався отримати виклик до збірної України.

Про це він розповів порталу Спорт-Експрес.

"Про перехід не шкодував, але був момент, коли я реально сумував за збірною. Звісно, ​​досі хочеться грати за Україну. Але я не маленький – усе розумію. Думав, може щось зміниться. Не може все тривати нескінченно... Півтора роки сподівався, що ситуація зміниться. Але...", - сказав Ордець.