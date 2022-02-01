Джерело - Спорт-Експрес.
Захисник московського Динамо Іван Ордець сподівався отримати виклик до збірної України.
Про це він розповів порталу Спорт-Експрес.
"Про перехід не шкодував, але був момент, коли я реально сумував за збірною. Звісно, досі хочеться грати за Україну. Але я не маленький – усе розумію. Думав, може щось зміниться. Не може все тривати нескінченно... Півтора роки сподівався, що ситуація зміниться. Але...", - сказав Ордець.
Нагадаємо, Ордець продовжив контракт з московським Динамо.