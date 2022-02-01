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Ордець: Вірив, що дочекаюся виклику до збірної України, граючи у Росії

Сьогодні 21:34 335 0
Ексзахисник Шахтаря розповів про перехід у Динамо
Ордець: Вірив, що дочекаюся виклику до збірної України, граючи у Росії
#Динамо Москва, #Збірна України з футболу, #Ордець, #Шахтар

Джерело - Спорт-Експрес.

Захисник московського Динамо Іван Ордець сподівався отримати виклик до збірної України.

Про це він розповів порталу Спорт-Експрес.

"Про перехід не шкодував, але був момент, коли я реально сумував за збірною. Звісно, ​​досі хочеться грати за Україну. Але я не маленький – усе розумію. Думав, може щось зміниться. Не може все тривати нескінченно... Півтора роки сподівався, що ситуація зміниться. Але...", - сказав Ордець.

Нагадаємо, Ордець продовжив контракт з московським Динамо.

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