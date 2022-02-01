Сампдорія хотіла підписати Супрягу минулого літа - агент

Сампдорія активно слідкувала за прогресом Владислава Супряги.

Про це розповів агент гравця Іван Піроженко.

"Сампдорія стежила за Владом уже не перший рік. Вони були дуже близькі до його підписання минулого літа, але не склалося. Тому після певних роздумів і консультацій вони повернулися до Супряги в це трансферне вікно, і зараз все відбулося.

Влад має бути успішним у Сампдорії. Тренер збирав багато інформації у Луїджі Ночентіні, який тренував Дніпро-1, про те, як він прогресував, на чому робили акцент. Тому, я думаю, Сампдорія має повну інформацію про те, що робити з цим футболістом і як розвинути його найкращі якості. Думаю, це буде цікавий досвід для нього і для нас, бо все треба буде робити швидко та якісно, ​​щоб виправдати покладені на нього надії, Сампдорія продовжила оренду і через певний час оформила повноцінний трансфер", - сказав Піроженко.