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Хаві не хоче виключати Дембеле зі складу Барселони

Сьогодні 14:41 174 0
Хаві хоче бачити гравця у команді
Хаві не хоче виключати Дембеле зі складу Барселони
Фото - gettyimages
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга, #Усман Дембеле

Джерело - isport.ua.

Гравець Барселони Усман Дембеле потрапив у непросту ситуацію у каталонському клубі.

Про це повідомляє AS.

У зимове трансферне вікно "синьо-гранатові" намагалися його продати, проте укласти угоду так і не вдалося. Таким чином він залишиться в команді до літа 2022 року, коли у нього закінчиться термін контракту.

Головний тренер Барселони Хаві хоче задіяти француза в матчах, в той час, як керівництво клубу планує виключити його зі складу до кінця сезону.

Незабаром Хаві зустрінеться з президентом "синьо-гранатових" Жуаном Лапортою та директором клубу Матеу Алемані, де вони обговорять майбутнє Дембеле у Барселоні.

Раніше ПСЖ відмовився підписувати Дембеле.

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