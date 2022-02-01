Хаві не хоче виключати Дембеле зі складу Барселони

Хаві хоче бачити гравця у команді

Гравець Барселони Усман Дембеле потрапив у непросту ситуацію у каталонському клубі.

Про це повідомляє AS.

У зимове трансферне вікно "синьо-гранатові" намагалися його продати, проте укласти угоду так і не вдалося. Таким чином він залишиться в команді до літа 2022 року, коли у нього закінчиться термін контракту.

Головний тренер Барселони Хаві хоче задіяти француза в матчах, в той час, як керівництво клубу планує виключити його зі складу до кінця сезону.

Незабаром Хаві зустрінеться з президентом "синьо-гранатових" Жуаном Лапортою та директором клубу Матеу Алемані, де вони обговорять майбутнє Дембеле у Барселоні.

Раніше ПСЖ відмовився підписувати Дембеле.