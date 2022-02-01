Почеттіно: ПСЖ грав краще за Ніццу

ПСЖ заслужив на перемогу у матчі проти Ніцци в 1/8 фіналу Кубка Франції.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Маурісіо Почеттіно.

"Думаю, що ми грали краще за Ніццу, більше створили моментів і більше заслужили на перемогу. Минулого сезону ми обіграли в серії пенальті Монпельє, а в цьому у нас не вийшло.

Звичайно, я очікував більшого від гри своїх підопічних в атаці. Ми вже давно намагаємось покращити нашу командну гру та знайти баланс. Проблема не в лініях, а в тому, щоб знаходити вільний простір, як рухати м'яч уперед та у пошуку більш вигідних позицій.

Суперник грав за схемою 4-4-2, завдяки чому рідко залишав вільні зони. Іноді у нас це виходило, але мені хотілося б, щоб це відбувалося частіше", - відзначив Почеттіно.