Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 січня, збірна України у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2022 переграла Казахстан.
Поєдинок завершився з рахунком 5:3.
Євро-2022 з футзалу
Група А
3 тур, 28 січня
Україна - Казахстан 5:3 (1:0)
Голи: 0:1 - 15 Шотурма, 0:2 - 25 Корсун, 0:3 - 30 Зварич, 1:3 - 34 Жуніор, 2:3 - 38 Оразов, 2:4 - 39 Разуванов, 2:5 - 39 Лебідь, 3:5 - 40 Оразов
У півфіналі збірна України зіграє з переможцем чвертьфіналу Грузія - Росія, який відбудеться завтра, 1 лютого.
Півфінальний матч відбудеться 4 лютого.
Також до 1/2 фіналу вийшла збірна Португалії, яка переграла Фінляндію (3:2).