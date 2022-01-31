Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро

Поєдинок завершився з рахунком 5:3

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 січня, збірна України у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2022 переграла Казахстан.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

Євро-2022 з футзалу

Група А

3 тур, 28 січня

Україна - Казахстан 5:3 (1:0)

Голи: 0:1 - 15 Шотурма, 0:2 - 25 Корсун, 0:3 - 30 Зварич, 1:3 - 34 Жуніор, 2:3 - 38 Оразов, 2:4 - 39 Разуванов, 2:5 - 39 Лебідь, 3:5 - 40 Оразов

У півфіналі збірна України зіграє з переможцем чвертьфіналу Грузія - Росія, який відбудеться завтра, 1 лютого.

Півфінальний матч відбудеться 4 лютого.

Також до 1/2 фіналу вийшла збірна Португалії, яка переграла Фінляндію (3:2).