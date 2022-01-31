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Екстренера Челсі Гранта звинуватили у сексуальних домаганнях

Сьогодні 22:19 195 0
Журналіст Хаїм Етгар провів розслідування
Екстренера Челсі Гранта звинуватили у сексуальних домаганнях
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Грант, #Челсі

Джерело - The Times of Israel.

Декілька жінок звинуватили колишнього тренера Челсі Авраама Гранта у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Журналіст Хаїм Етгар провів розслідування та зняв шоу Exposure (Вплив – з англ.). Його показали ізраїльським телебаченням.

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У цьому фільмі кілька жінок звинуватили Гранта у використанні свого становища для того, щоб схилити їх до сексуальних контактів.

Історії жінок, які знялися у фільмі, схожі: вони розповіли, що він пропонував їм розвинути їх кар'єри в обмін на секс і тиснув на них доти, доки вони не погоджувалися.

Усі жінки зізналися, що боялися розголошувати справу, оскільки побоювалися наслідків для своїх кар'єри.

Нагадаємо, Челсі здолав Тоттенгем в АПЛ.

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