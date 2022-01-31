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Аллі перейде в Евертон безкоштовно

Сьогодні 21:48 249 0
В угоді прописані великі бонуси
Аллі перейде в Евертон безкоштовно
#Аллі, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Деле Аллі перейде з Тоттенгема до Евертона.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У ці хвилини клуби підписують усі необхідні документи. Сторони домовилися про деталі угоди.

Найближчим часом Аллі пройде медогляд. Умови особистого договору вже узгоджені.

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Спочатку англієць дістанеться Евертону безкоштовно. Клуб заплатить за нього 12 млн євро після того, як він зіграє 20 матчів у складі команди.

Крім того, в угоді прописані великі бонуси, що залежать від гри хавбека. У майбутньому сума угоди може сягнути 35-45 млн євро.

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Аллі підпише з Евертоном контракт терміном до червня 2024 року.

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Допис, поширений Fabrizio Romano (@fabriziorom)

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