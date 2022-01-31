Головне
Надаль переграв Медвєдєва у неймовірному фіналі Australian Open
Вчора 16:24 1944 2
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
Сьогодні 11:17 9222
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:57 22287
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15
Сьогодні 10:11 186478
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:30 18805 2
Динамо хоче підписати захисника Шерифа
Сьогодні 06:28 1087
Спортінг орендував нападника Динамо Раміреса
Вчора 22:11 550
Сампдорія орендувала Супрягу
Вчора 21:40 772
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів
Вчора 21:37 15202
Збірна Швеції виграла чемпіонат Європи з гандболу
Вчора 21:09 786
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Барселона і ПСЖ готують гучний обмін гравцями

Сьогодні 12:12 730 0
Усман Дембеле покине Барселону
Барселона і ПСЖ готують гучний обмін гравцями
#Барселона, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Бернат, #Ла-Ліга, #Усман Дембеле

Джерело - football24.uа.

Барселона та ПСЖ можуть обмінятися гравцями в останні години зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє AS.

Планується, що нападник Усман Дембеле стане гравцем ПСЖ, а у зворотному напрямку вирушить Хуан Бернат.

Іспанець у випадку переходу складе конкуренцію Жорді Альбі на позиції лівого захисника. Барселоні начебто пропонували ще й Анхеля Ді Марію, але каталонці не можуть собі дозволити підписання аргентинця, позаяк хочуть завершити перехід П'єр-Емеріка Обамеянга з Арсенала.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий відмовитись від трансферу Дембеле.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 18805 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 22287
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 14135
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 186478
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів 15202
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 16976
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 12377 12
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 8629
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10046
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 28818
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8675 2
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 32236 1