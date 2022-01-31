Барселона і ПСЖ готують гучний обмін гравцями

Усман Дембеле покине Барселону

Барселона та ПСЖ можуть обмінятися гравцями в останні години зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє AS.

Планується, що нападник Усман Дембеле стане гравцем ПСЖ, а у зворотному напрямку вирушить Хуан Бернат.

Іспанець у випадку переходу складе конкуренцію Жорді Альбі на позиції лівого захисника. Барселоні начебто пропонували ще й Анхеля Ді Марію, але каталонці не можуть собі дозволити підписання аргентинця, позаяк хочуть завершити перехід П'єр-Емеріка Обамеянга з Арсенала.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий відмовитись від трансферу Дембеле.