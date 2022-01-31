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Брентфорд оголосив про перехід Еріксена

Сьогодні 10:26 154 0
Крістіан Еріксен повернувся в АПЛ
Брентфорд оголосив про перехід Еріксена
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Еріксен, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен став гравцем Брентфорда.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Еріксен підписав контракт до кінця нинішнього сезону із можливістю продовження ще на рік. Інші деталі угоди не розголошуються.

Раніше стало відомо, що Еріксен успішно пройшов усі медичні тести.

Нагадаємо, Еріксен був гравцем Інтера, проте влітку 2021 року під час Євро-2020 у нього сталася зупинка серця. Йому імплантували кардіовертер-дефібрилятор, та в Італії з ним грати заборонено.

У результаті в грудні 2021 року Інтер розірвав контракт із футболістом.

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