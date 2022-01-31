Динамо назвало заявку на другий зимовий збір

Джерело - Чемпіон.
Динамо визначилось зі списком гравців, які вирушать на другий зимовий збір до Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До Туреччини вилетить 28 гравців "біло-синіх":
Голкіпери: Бущан, Бойко, Моргун
Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв
Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко
Форварди: Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат
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