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Бенфіка виставила Яремчука на трансфер

Сьогодні 09:25 577 0
Роман Яремчук може змінити клуб
Бенфіка виставила Яремчука на трансфер
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бенфіка, #Евертон, #Португалія, #Футбольні трансфери, #Роман Яремчук

Джерело - sport.ua.

Нападник збірної України Роман Яремчук незабаром може покинути Бенфіку.

Про це повідомляє Correio de Manha.

Португальський клуб виставив українця на трансфер. Бенфіка збирається продати Яремчука в Англію.

"Орли" хочуть отримати за українця 17 мільйонів євро, щоб відбити потрачені на нього гроші. У клубі не задоволені співпрацею з Яремчуком.

Цього сезону Яремчук зіграв 29 матчів за клуб, забив 6 м'ячів, зробив 5 аситів.

Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком програла Спортінгу фінал Кубка португальської ліги.

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