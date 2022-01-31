Роман Яремчук може змінити клуб

Нападник збірної України Роман Яремчук незабаром може покинути Бенфіку.

Про це повідомляє Correio de Manha.

Португальський клуб виставив українця на трансфер. Бенфіка збирається продати Яремчука в Англію.

"Орли" хочуть отримати за українця 17 мільйонів євро, щоб відбити потрачені на нього гроші. У клубі не задоволені співпрацею з Яремчуком.

Цього сезону Яремчук зіграв 29 матчів за клуб, забив 6 м'ячів, зробив 5 аситів.

Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком програла Спортінгу фінал Кубка португальської ліги.