Стали відомі всі суперники Динамо на другому зборі

Джерело - Чемпіон.
Став відомий список команд, з якими київське Динамо проведе контрольні матчі на другому навчально-тренувальному зборі, який проходитиме у Туреччині з 31 січня по 10 лютого.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
Попередній склад суперників Динамо (за порядком зустрічей): Лудогорець (Болгарія), Чукарички (Сербія), Левськи (Болгарія), БАТЕ (Білорусь), Динамо (Тбілісі), Широкі Брієг (Боснія), Рудар (Чорногорія).У розкладі можливі зміни.
Контрольний поєдинок Динамо - Лудогорець відбудеться у понеділок, 31 січня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.
Раніше Динамо зробить пропозицію Флуміненсе щодо бразильського захисника.