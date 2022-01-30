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Стали відомі всі суперники Динамо на другому зборі

Сьогодні 17:39 539 0
Збір відбудеться у Туреччині
Стали відомі всі суперники Динамо на другому зборі
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Став відомий список команд, з якими київське Динамо проведе контрольні матчі на другому навчально-тренувальному зборі, який проходитиме у Туреччині з 31 січня по 10 лютого.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Попередній склад суперників Динамо (за порядком зустрічей): Лудогорець (Болгарія), Чукарички (Сербія), Левськи (Болгарія), БАТЕ (Білорусь), Динамо (Тбілісі), Широкі Брієг (Боснія), Рудар (Чорногорія).У розкладі можливі зміни.

Контрольний поєдинок Динамо - Лудогорець відбудеться у понеділок, 31 січня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Раніше Динамо зробить пропозицію Флуміненсе щодо бразильського захисника.

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