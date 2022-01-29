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Телеканали Футбол недоплачують УПЛ за телеправа

Сьогодні 21:11 249 0
Стали відомі деталі угоди УПЛ з телеканалами Футбол 1/2/3
Телеканали Футбол недоплачують УПЛ за телеправа
#Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ, #Футбол 1/2/3

Джерело - tribuna.com.

УПЛ недоотримує гроші від офіційного транслятора ТК Футбол 1/2/3 за показ сезону 2021/22.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За трансляцію цього сезону ліга мала отримати 6 млн доларів, але сума на 40% менша. Так УПЛ отримає 3,6 млн.

Згідно з договором, за кожен клуб, який відмовляється брати участь у телекулі, ліга через систему штрафів недоотримує від Футбол 1/2/3 по 10%. А якщо цей клуб Динамо чи Шахтар – 20%. Зараз до єдиного телепулу не входять Динамо (20%), Зоря та Дніпро-1 (по 10%). Їхні матчі транслює 2+2 та УНІАН.

Нагадаємо, Setanta зацікавлена у трансляції УПЛ.

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