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Металіст 1925 зіграв внічию з Антальяспором у контрольному матчі

Сьогодні 18:27 180 0
Матч завершився внічию
Металіст 1925 зіграв внічию з Антальяспором у контрольному матчі
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 зіграв внічию з Антальяспором на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Контрольний матч

29 січня

Металіст 1925 - Антальяспор 0:0

Металіст 1925: Сидоренко (к) (Шеліхов 61), Жичиков (Капінус 61), Кверквелія (Потімков Ю. 61), Ченбай (Дуруеке 61), Емере (гравець на перегляді 61), Безуглий (Кравченко 61), Русин (Коваленко І.), Габелок (Фабіньо 61), Криськів (Задерака 61), Ременюк (Батюшин 61), Марлісон (Островський 61)

Нагадаємо, Металіст 1925 підписав оборонця Шахтаря.

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