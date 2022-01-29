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Інтер орендував нападника Дженоа

Сьогодні 18:12 256 0
Інтер підписав нападника
Інтер орендував нападника Дженоа
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Кайседо

Джерело - inter.it.

Інтер оголосив про підписання форварда Дженоа Феліпе Кайседо.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Гравця орендували до кінця сезону.

Форвард був для Інтера необхідний через травму Хоакіна Корреа. Наставник Інтера Сімоне Індзагі обрав саме Кайседо, з яким раніше вже працював у Лаціо.

Кайседо перейшов до Дженоа лише влітку минулого року. У цьому сезоні на рахунку 33-річного еквадорця 1 гол і 3 асисти в 9 матчах Серії А.

Нагадаємо, Кесс'є може продовжити кар'єру в Інтері.

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