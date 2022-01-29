Єдиний гол у матчі забив Флорес

Джерело - Чемпіон.

Перу здобуло мінімальну перемогу над Колумбією в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Південна Америка, ЧС-2022

Кваліфікація, 15 тур

29 січня

Колумбія - Перу 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 85 Флорес

Раніше Аргентина переграла Чилі.