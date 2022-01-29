Джерело - Чемпіон.
Перу здобуло мінімальну перемогу над Колумбією в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
Південна Америка, ЧС-2022
Кваліфікація, 15 тур
29 січня
Гол: 0:1 - 85 Флорес
Раніше Аргентина переграла Чилі.
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Джерело - Чемпіон.
Перу здобуло мінімальну перемогу над Колумбією в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
Південна Америка, ЧС-2022
Кваліфікація, 15 тур
29 січня
Гол: 0:1 - 85 Флорес
Раніше Аргентина переграла Чилі.