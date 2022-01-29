Головне
Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022
Вчора 23:07 7054
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:50 19920 1
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 00:04 13837
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 23:16 42126
Рух підписав сенегальського захисника
Вчора 20:55 344
Самогубство Вірчіса: Боксер перед смертю просив допомоги
Вчора 19:55 2947
Вірчіс перед смертю вимагав від Мангера повернути борг
Вчора 18:38 3373
Збірна Польщі назвала ім'я нового головного тренера
Вчора 17:43 11372 1
Легенда Динамо відмовляє збірну Польщі від призначення Шевченка
Вчора 17:13 6653
Журавок - сьома у спринті на чемпіонаті Європи
Вчора 16:41 478
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Колумбія - Перу 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 09:50 138 0
Єдиний гол у матчі забив Флорес
Колумбія - Перу 0:1. Огляд матчу
#Колумбія, #Перу, #Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Перу здобуло мінімальну перемогу над Колумбією в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Південна Америка, ЧС-2022

Кваліфікація, 15 тур

29 січня

Колумбія - Перу 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 85 Флорес

Раніше Аргентина переграла Чилі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 42126
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 51508
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 13837
Помер український боксер Вірчіс Помер український боксер Вірчіс 63236
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 19920 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 11618
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 31990 1
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9056
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4188
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 1614
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 21936
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3057