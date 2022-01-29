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Сампдорія зробила офіційну пропозицію Динамо щодо Супряги

Сьогодні 08:32 505 0
Італійці візьмуть Супрягу в оренду з правом викупу
Сампдорія зробила офіційну пропозицію Динамо щодо Супряги
#Динамо Київ, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Сампдорія хоче оформити перехід форварда Динамо Владислава Супряги у це трансферне вікно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо

Італійський клуб зробив офіційну пропозицію щодо оренди українця з правом викупу.

Раніше Базель досяг домовленості про трансфер Супряги.

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