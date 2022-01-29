Джерело - Чемпіон.
Сампдорія хоче оформити перехід форварда Динамо Владислава Супряги у це трансферне вікно.
Про це повідомляє Фабріціо Романо
Італійський клуб зробив офіційну пропозицію щодо оренди українця з правом викупу.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Сампдорія хоче оформити перехід форварда Динамо Владислава Супряги у це трансферне вікно.
Про це повідомляє Фабріціо Романо
Італійський клуб зробив офіційну пропозицію щодо оренди українця з правом викупу.