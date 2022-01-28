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Львів зіграв внічию з Тепліце у контрольному матчі

Сьогодні 18:10 141 0
Гра завершилась внічию
Львів зіграв внічию з Тепліце у контрольному матчі
#Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Львів зіграв внічию з Тепліце в рамках контрольного матчу на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрольний матч
28 січня

ФК Львів - Тепліце 1:1

Нагадаємо, Львів підписав ексгравця Ліона.

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