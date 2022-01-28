Львів зіграв внічию з Тепліце у контрольному матчі

Гра завершилась внічию

Джерело - Чемпіон.

Львів зіграв внічию з Тепліце в рамках контрольного матчу на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрольний матч

28 січня

ФК Львів - Тепліце 1:1

Нагадаємо, Львів підписав ексгравця Ліона.