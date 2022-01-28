Львів зіграв внічию з Тепліце у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Львів зіграв внічию з Тепліце в рамках контрольного матчу на зборах у Туреччині.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Контрольний матч
28 січня
ФК Львів - Тепліце 1:1
Нагадаємо, Львів підписав ексгравця Ліона.
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Джерело - Чемпіон.
Львів зіграв внічию з Тепліце в рамках контрольного матчу на зборах у Туреччині.
Матч завершився з рахунком 1:1.
ФК Львів - Тепліце 1:1
Нагадаємо, Львів підписав ексгравця Ліона.