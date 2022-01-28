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Дніпро-1 переграв Берое у контрольному матчі

Сьогодні 16:54 201 0
Перша перемога Дніпра-1 на зборах у Туреччині
Дніпро-1 переграв Берое у контрольному матчі
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 обіграв болгарський клуб Берое на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

Контрольний матч

28 січня

Дніпро-1  - Берое (Стара Загора, Болгарія) 2:1 (2:0) 

Голи: 1:0 - 22 Рубчинстький, 2:0 - 40  Адамюк, 2:1 - 76 Дінков

Дніпро-1: 1 тайм — 33. Юрчук (кап) (1.Кінарейкін,33), 3.Адамюк, 5.Нельсон, 11.Кравченко, 47.Вантух, 20. Ді Франко, 2. Рубчинський, 29. Назаренко, 14. Ярмолюк, 7. Довбик, 16.Ківінда. 2 тайм — 1. Кінарейкін (12.Кожокару,60), 6. Чалий, 24.Лучкевич, 39. Сваток (кап), 23. Соловйов, 9.Гуцуляк, 30. Джурасек, 76. Піхальонок, 99. Білл, 8. Деміденко, 28. Гуаль.

Нагадаємо, Русол виключив можливість переходу Коноплянки у Дніпро-1.

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