Дніпро-1 переграв Берое у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 обіграв болгарський клуб Берое на зборах у Туреччині.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українського клубу.
Контрольний матч
28 січня
Дніпро-1 - Берое (Стара Загора, Болгарія) 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Рубчинстький, 2:0 - 40 Адамюк, 2:1 - 76 Дінков
Дніпро-1: 1 тайм — 33. Юрчук (кап) (1.Кінарейкін,33), 3.Адамюк, 5.Нельсон, 11.Кравченко, 47.Вантух, 20. Ді Франко, 2. Рубчинський, 29. Назаренко, 14. Ярмолюк, 7. Довбик, 16.Ківінда. 2 тайм — 1. Кінарейкін (12.Кожокару,60), 6. Чалий, 24.Лучкевич, 39. Сваток (кап), 23. Соловйов, 9.Гуцуляк, 30. Джурасек, 76. Піхальонок, 99. Білл, 8. Деміденко, 28. Гуаль.
Нагадаємо, Русол виключив можливість переходу Коноплянки у Дніпро-1.