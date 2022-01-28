Єдиний гол у матчі забив Луїс Суарес

Джерело - Чемпіон.

Уругвай мінімально переміг Парагвай у рамках вібору до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Південна Америка, ЧС-2022

Кваліфікація, 15 тур

28 січня

Парагвай - Уругвай 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 50 Суарес

Нагадаємо, Бразилія та Еквадор не визначили сильнішого.