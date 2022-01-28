Джерело - Чемпіон.
Уругвай мінімально переміг Парагвай у рамках вібору до чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Південна Америка, ЧС-2022
Кваліфікація, 15 тур
28 січня
Гол: 0:1 - 50 Суарес
Нагадаємо, Бразилія та Еквадор не визначили сильнішого.
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Джерело - Чемпіон.
Уругвай мінімально переміг Парагвай у рамках вібору до чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Гол: 0:1 - 50 Суарес
Нагадаємо, Бразилія та Еквадор не визначили сильнішого.