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Металіст 1925 розгромно поступився Брегальниці

Сьогодні 21:55 69 0
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Металіст 1925 розгромно поступився Брегальниці
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 у першому матчі на зборах у Туреччині поступився Брегальниці з Північної Македоні.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь північномакедонського клубу.

Контрольний матч

27 січня

Брегалниця - Металіст 1925 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Георгієв, 2:0 - 56 Алтіперковскі, 3:0 - Додєв, 4:0 - 88 Алтіперковскі

Металіст 1925: Коваленко М., Жичиков, Ткачук, Потімков Ю., Емере, Безуглий, Русин, Габелок (к), Криськів, Ременюк, Пономар

Запас: Потімков І., Капінус, Кверквелія, Шершень, Ченбай, Кравченко, Дуруеке, Задерака, Батюшин, Коваленко І., Островський

Нагадаємо, Металіст 1925 підписав оборонця Шахтаря.

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