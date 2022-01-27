Джерело - football24.ua.
Відомий італійський тренер Клаудіо Раньєрі може очолити збірну Польщу.
Про це повідомляє Sportowe Fakty.
Польський футбольний союз (PZPN) розглядає 70-річного фахівця запасним кандидатом на крісло керманича збірної.
Клаудіо зможе очолити "Кадру", якщо усі основні кандидати передумають. Зараз їх є три: Андрій Шевченко, Адам Навалка та Ян Урбан. Фаворитом серед них вважають саме українського фахівця, який зараз намагається розірвати контракт із Дженоа.
Нещодавно Раньєрі звільнили з посади головного тренера Вотфорда.