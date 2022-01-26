Ворскла підписала захисника збірної Північної Македонії

Ворскла підсилилась оборонцем

Гравець національної збірної Північної Македонії Джоко Зайков став гравцем Ворскли.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Угода матиме чинність упродовж найближчих двох з половиною років. Новачок уже встиг провести одне заняття з новими партнерами по команді.

На клубному рівні виступав за команди Работнічкі (Скоп’є, Македонія), Ренн (Франція), Шарлеруа (Бельгія), Левскі (Софія, Болгарія). Відіграв 16 матчів за збірну Північної Македонії.

Нагадаємо, хавбек Ворскли зацікавив бельгійські гранди.