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Олександрія зіграла результативну нічию з Гурніком

Сьогодні 18:58 146 0
Олександрія зіграла результативну нічию з Гурніком
Олександрія зіграла результативну нічию з Гурніком
#Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Олександрія на зборах у Туреччині зіграла внічию з польським Гурніком.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Контрольний матч

26 січня

Олександрія – Гурнік  2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Бондаренко, 2:0 - 29 Авагімян, 2:1 - 34 - Подольський, 2:2 - 75 Хіменес (пен)

1-й тайм: Білик, Чубатий, Бондаренко, Бабогло (К), Одарюк, Демченко, Ситников, Костишин, Авагімян, Устименко, Андрейчук

2-й тайм: Єрмаков, Кожушко, Мельник, Дубра (К), Одарюк (Чубатий), Калюжний, Білошевський, Калітвінцев, Дришлюк, Авагімян (Устименко), Спінеллі

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