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Баварія підтвердила відхід Зюле

Сьогодні 16:29 191 0
Олівер Кан прокоментував переговори із Зюле
Баварія підтвердила відхід Зюле
Фото - gettyimages
#Баварія, #Зюле, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Захисник Баварії Ніклас Зюле по завершенні сезону покине клуб.

Про це розповів голова правління мюнхенського клубу Олівер Кан.

"Звичайно, це неприємно. Перемовини з Нікласом тривали кілька місяців – клуб зробив йому дуже хорошу пропозицію, але інколи буває так, що сторони не досягли згоди. У Баварії він став одним із найкращих центральних захисників, демонструючи неймовірну гру впродовж п'яти років.

Думаю, що клуб завжди з повагою ставився до нього. Те, що ми втратимо Зюле безкоштовно, – не дуже добре, але Баварія не є єдиним клубом, який опинився в такій ситуації. Згадайте хоча б Кіліана Мбаппе. На ринку таке трапляється.

Все нормально. Баварія завжди залишалася на вершині, навіть не витрачаючи великих коштів. Ким ми заміномо Зюле? Є Лукас Ернандес, Упамекано, Павар може зіграти в центрі. Не забувайте про Куассі", – відзначив Кан.

Нагадаємо, Зюле повідомив Баварії, що не продовжить контракт і піде з клубу.

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