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Шевчук назвав головну проблему Вереса

Вчора 23:55 275 0
В'ячеслав Шевчук розповів про пошуки перспективних гравців.
Шевчук назвав головну проблему Вереса
#Верес, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #В'ячеслав Шевчук

Джерело - Чемпіон.

Верес не може розраховувати на підсилення вихованців клубу.

Про це розповів спортивний директор рівненського клубу В'ячеслав Шевчук у коментарі Футбол 1.

"Ми реально оцінюємо свій рівень. Велика подяка головному тренеру Вереса Юрію Вірту, його тренерському штабу та гравцям. Команда після першої частини сезону УПЛ перебуває на 9-му місці – це чудова робота для першого сезону в еліті. Керівництво клубу та тренерський штаб вирішили зробити точечні підсилення. Акцент на якість, а не на кількість.

Ми маємо проблему в тому, що клуб не має своїх вихованців. Ми ведемо активну роботу з командою U-19 та ДЮСШ міста Рівного. Без молоді немає майбутнього у команди", - відзначив Шевчук.

Нагадаємо, Верес зіграв унічию з Градець-Кралове в контрольному матчі.

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