Шевчук назвав головну проблему Вереса

Верес не може розраховувати на підсилення вихованців клубу.

Про це розповів спортивний директор рівненського клубу В'ячеслав Шевчук у коментарі Футбол 1.

"Ми реально оцінюємо свій рівень. Велика подяка головному тренеру Вереса Юрію Вірту, його тренерському штабу та гравцям. Команда після першої частини сезону УПЛ перебуває на 9-му місці – це чудова робота для першого сезону в еліті. Керівництво клубу та тренерський штаб вирішили зробити точечні підсилення. Акцент на якість, а не на кількість.

Ми маємо проблему в тому, що клуб не має своїх вихованців. Ми ведемо активну роботу з командою U-19 та ДЮСШ міста Рівного. Без молоді немає майбутнього у команди", - відзначив Шевчук.