Шахтар готовий віддати 10 млн євро за 16-річного бразильця

Шахтар серйозно націлений на трансфер вундеркінда академії Флуміненсе Артура Вендерроскі.

Про це повідомляє NETFLU.

За талановитого бразильця "гірники" готові запропонувати 10 млн євро, проте посередник, котрий представляє інтереси українського клубу у Бразилії, рекомендує почекати.

16-річний Артур Вендерроскі зможе залишити Бразилію лише тоді, коли йому виповниться 18 років. У зв'язку з цим посередник хоче зібрати більше інформації про півзахисника та оцінити якість його виступів за юнацькі команди Флуміненсе у найближчому сезоні.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 хоче викупити Ігнатенка у Шахтаря.