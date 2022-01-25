Шахтар готовий віддати 10 млн євро за 16-річного бразильця

Джерело - sport.ua.
Шахтар серйозно націлений на трансфер вундеркінда академії Флуміненсе Артура Вендерроскі.
Про це повідомляє NETFLU.
За талановитого бразильця "гірники" готові запропонувати 10 млн євро, проте посередник, котрий представляє інтереси українського клубу у Бразилії, рекомендує почекати.
16-річний Артур Вендерроскі зможе залишити Бразилію лише тоді, коли йому виповниться 18 років. У зв'язку з цим посередник хоче зібрати більше інформації про півзахисника та оцінити якість його виступів за юнацькі команди Флуміненсе у найближчому сезоні.
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 хоче викупити Ігнатенка у Шахтаря.