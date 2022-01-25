Агент Дембеле проведе переговори з Барселоною

Найближчим часом визначиться майбутнє Дембеле

Мусса Сіссоко, агент хавбека Барселони Усмана Дембеле, зустрінеться з представниками клубу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Літак із агентом 24-річного француза сьогодні, 25 січня, приземлився біля приватного терміналу летовища Барселони. Найближчим часом Мусса Сіссоко проведе останню зустріч з представниками клубу щодо нового контракту з Дембеле.

За підсумками перемовин буде ухвалене остаточне рішення щодо майбутнього Усмана. Раніше Дембеле не потрапив у заявку на два останні матчі через відмову продовжувати угоду на гірших умовах.

Реальних варіантів два. Перший – Дембеле підписує новий контракт зі зменшенням зарплатні та знову виходить на поле. Другий – нападник покине клуб вже у січні. Відпускати його вільним агентом у плани Барси не входить.

У поточному сезоні на рахунку француза 2 асисти у 5 матчах Ла-Ліги.

Раніше Барселона виставила Дембеле на трансфер.