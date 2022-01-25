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Нганну отримав погрози від UFC напередодні бою з Ганом

Сьогодні 13:26 178 0
UFC незадоволена діями свого чемпіона
Нганну отримав погрози від UFC напередодні бою з Ганом
#UFC, #Ган, #Нганну, #Пол

Джерело - BJPenn.

UFC погрожувала чемпіону важкої ваги Френсісу Нганну судовим позовом напередодні поєдинку з Сірілом Ганом.

Про це він розповів порталу BJPenn.

У UFC залишилися незадоволені тим, що Нганну спілкувався з боксерським промушеном відеоблогера Джейка Пола Most Valuable Promotions.

"Готуючись виїхати на арену, я одягнув свій костюм, і став чекати на менеджера і тренера, і раптом почув від них здивований вигук. Я запитав їх, що сталося, і вони сказали, що отримали лист від UFC, в якому йдеться, що вони збираються подати на нас до суду за те, що мій менеджер спілкувався з якимсь хлопцем на ім'я Накіса", - заявив боксер.

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"Я запитав їх, хто цей хлопець, і вони сказали, що не дуже добре з ним знайомі, але він з команди Джейка Пола. Я запитав їх, чи він промоутер, і вони сказали, що ні. Більше вони нічого не сказали, щоби не відволікати мене від поєдинку", - сказав Нганну.

Нагадаємо, Нганну на UFC 270 переміг Сіріла Гана одноголосним рішенням суддів.

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